دون جدوى.. مراهق وأمه حذرا آبل من 'الثغرة'

مراهق من ولاية أريزونا وأمه حاولا على مدى أسبوع تحذير "آبل" من ثغرة في أحد تطبيقاتها، قبل أن ينتشر أمر الثغرة حول العالم.

غرانت (14 عاما) ووالدته ميشيل ثومبسون اكتشفا في 20 من الشهر الجاري أن تطبيق "فيس تايم" على هواتف "آيفون" يسمح لمستخدم يجري اتصالا بآخر أن يستمع لما يدور حول هاتف الطرف الآخر قبل أن يجيب.

وحاولت الأم لفت انتباه الشركة العملاقة إلى الثغرة التقنية من دون جدوى، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء.

وقالت ثومبسون (43 عاما): "باستثناء إشارات الدخان، جربت كل الطرق الممكنة للتواصل مع أحدهم في آبل".

وكانت "آبل" قالت في وقت سابق الثلاثاء إنها ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع تحديثا للتطبيق من أجل إصلاح ثغرة تجعل مستخدمي "آيفون" يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالا بالفيديو.

وحسب موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تتيح الثغرة "الخطيرة" في بعض الحالات، بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقي.

وقال متحدث باسم آبل: "نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي لاحقا هذا الأسبوع".