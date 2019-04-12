مراسلنا: طيران 'الوفاق' يقصف مواقع لحفتر

قال مراسل "أصوات مغاربية" في ليبيا، محمود رفيدة، إن طيران القوات التابعة لحكومة الوفاق قصف صباح الجمعة مواقع لقوات خليفة حفتر في منطقتي سوق الخميس والعزيزية.

وأضاف مراسلنا أن "أصوات الاشتباكات استمرت الجمعة في محور وادي الربيع جنوب طرابلس"، مؤكدا استمرار القصف المتيادل بالمدفعية الثقيلة بين قوات حفتر وقوات الوفاق.

وكشف رفيدة أن قتيلين سقطا إلى جانب ثلاثة جرحى في اشتباكات الجمعة.

وأفاد بأن هناك اشتباكات أيضا في منطقة السواني، مضيفا أن "قوات حفتر نفذت الخميس قصفا عشوائيا على حي مدني في منطقة السواني".

وفي سياق آخر، قالت الأمم المتحدة إن القتال بين القوات التابعة لحفتر والقوات الموالية لحكومة رئيس الوزراء فائز السراج في طرابلس تسبب في نزوح 9500 شخص في العاصمة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 3500 شخص تركوا منازلهم في طرابلس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإنه لم يتسن نقل 90 في المئة ممن طلبوا إجلاءهم إلى مناطق أكثر أمنا نسبيا.

في المقابل، قالت منظمة الصحة العالمية إن لديها خططا طارئة في حال نزوح "آلاف إن لم يكن مئات الآلاف".

ويمثل زحف حفتر على طرابلس أحدث منعطف في دورة العنف والفوضى في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وبعد زحفها شمالا من صحراء جنوب ليبيا، تحصنت قوات حفتر في الضواحي الجنوبية لطرابلس على بعد نحو 11 كيلومترا عن وسط المدينة.

وأمس الخميس، كشفت الأمم المتحدة بأن المعارك الجارية في ضواحي العاصمة طرابلس قد أسفرت عن مقتل 56 شخصا.

وإلى جانب العواقب الإنسانية، يهدد تجدد الصراع في ليبيا بعرقلة إمدادات النفط وزيادة الهجرة عبر المتوسط إلى أوروبا وإجهاض خطة السلام التي أعدتها الأمم المتحدة وتشجيع المتشددين على استغلال الفوضى.

المصدر: أصوات مغاربية/وكالات