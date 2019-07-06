مذيع مغربي لسيدة: ابتعدي عن كرة القدم وعودي إلى المطبخ!

وتداول النشطاء شريط فيديو قصير يظهر فيه المنشط الإذاعي والصحفي عادل العوماري وهو يتوجه لإحدى المتفاعلات مع برنامجه على فيسبوك، مخاطبا إياها بالقول: "يا مريم، ابتعدي عن المنتخب وعودي إلى المطبخ، أو اذهبي لمتابعة شميشة (برنامج طبخ).. اذهبي إلى حال سبيلك.. هل المغرب ينتظر تشجيعاتك؟ ابتعدي عن كرة القدم واتركيها لأصحابها".

ندد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بتعليقات مهينة للمرأة صدرت عن منشط برنامج رياضي على إذاعة خاصة.

وطالب عدد كبير من المدونين والمغردين بتوقيف المنشط الإذاعي بعد هذا التصريح، كما طالبوا الهيئة العليا للسمعي البصري بـ"معاقبة راديو مارس لكي لا يتكرر مثل هذا الأمر".

وكتبت الناشطة أمينة بوغالبي: " مذيع (...) في قناة راديو مارس يهين إحدى المستمعات بسبب إدلائها برأيها حول مشاركة المغرب في الكان. (سيري طيبي وتفرجي فشوميشة، وخلي الكرة لماليها). أ تبارك الله على حفيظ الدراجي وخلاص.. الله يعطينا وجهك...".