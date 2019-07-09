مذكرات اعتقال بحق 176 ضابطا تركيا

أصدر الادعاء التركي مذكرات اعتقال بحق 176 ضابطا عاملا بالجيش للاشتباه في صلتهم بفتح الله غولن، رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة، الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في انقلاب 2016 الفاشل، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأضافت وكالة الأناضول أن مذكرات الاعتقال صدرت الثلاثاء بحق كولونيل، واثنين من الليفتنانت كولونيل، وخمسة برتبة ميجور، وسبعة برتبة كابتن، و118 ليفتنانت، و43 سارجنت، في مزاعم بصلتهم بشبكة غولن.

وينتمي الضباط الى أسلحة الجيش والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل، وفق التقرير.

وصدرت أوامر للشرطة بالقيام بمداهمات متزامنة لاعتقال المشتبه بهم.

واعتقل نحو 77 ألف شخص وعزل 130 ألفا آخرين من وظائفهم الحكومية منذ محاولة الانقلاب.

وينفي غولن تدبيره محاولة الانقلاب.