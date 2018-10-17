تقارير 'السياحة الجنسية'.. النيابة الإيرانية تستدعي مدراء وسائل إعلام

أصدرت محكمة طهران الأربعاء لائحة اتهامات ضد صحيفتي شرق وشهروند بسبب تقريرين نشرا في آب/أغسطس الماضي عن السياحة الجنسية للأجانب في مدينة مشهد.

ووجه رجال الدين والسياسة في إيران خلال الشهرين الماضيين انتقادات شديدة إلى الصحيفتين، وموقع إخباري يدعى "خبر أونلاين"، بسبب ما تنشره تلك الوسائل من تقارير.

وقال عباس جعفري دولت آبادي، النائب العام لمدينة طهران: "بعد نشر هذه التقارير، تم استدعاء عدد من مديري المواقع والصحف وتنبيههم، وخلال الأيام الماضية تم استدعاء مديري صحيفتي الشرق وشهروند".

وكانت الصحيفتان قد أوردتا تصريحا لرئيس اتحاد الفنادق بمحافظة خراسان محمد قانعي، أكد فيه حصول مسافرين أجانب على خدمات جنسية من نساء إيرانيات في أماكن تسمى "بيوت المسافرين".

لكن قانعي نفى تصريحه بعد ذلك، واتهم الصحيفتين بتحريف كلامه الذي أورداه في التقرير.

وكان شباب تابعون لحركة سياسية أصولية في إيران تدعى "حزب الله"، قد شنوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد العاملين في شرق وشهروند، بسبب هذه التقارير.