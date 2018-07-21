Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
من أميركا

مدينة بالتيمور تقاضي شركات النفط والغاز

محطة وقود تابعة لشركة إكسون

أقامت مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند دعوى قضائية ضد 26 شركة نفط وغاز من بينها بي.بي وشيفرون وإكسون موبيل لمساهمتها عن علم فيما وصفته المدينة بالعواقب الكارثية للتغير المناخي.

وهذه أحدث قضية ضمن سلسلة قضايا تحاول تحميل شركات النفط والغاز مسؤولية التغير المناخي الناجم عن انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري المحترق. وجاءت الدعوى بعد يوم واحد من رفض قاض أميركي دعوى مماثلة أقامتها مدينة نيويورك.

وتقول الدعوى إن بالتيمور معرضة لخطر أي ارتفاع في منسوب مياه البحر لأن بها شريطا ساحليا طوله 96 كيلومترا وأحد أكبر موانئ الولايات المتحدة، مشيرة إلى أبحاث تربط بين إنتاج النفط والغاز وارتفاع منسوب مياه البحر.

وتقول أيضا إن بالتيمور تأثرت بارتفاع منسوب مياه البحر والتغير المناخي مما "ألحق الضرر بممتلكات وأحدث خسائر اقتصادية وأثر على الصحة العامة".

وتشير الدعوى إلى أن بالتيمور شهدت خلال ثلاث سنوات عاصفتين لا تحدثان إلا مرة كل ألف عام.

Back to top
XS
SM
MD
LG