سياتل.. أول مدينة أميركية تحظر القصبة البلاستيكية

حظرت سياتل في ولاية واشنطن استخدام كل من القصبة البلاستيكية والشوكة والملعقة والسكين البلاستيكية أيضا في جميع شركات الخدمات الغذائية، في أول قانون من نوعه بالنسبة لأية مدينة أميركية كبرى.

ويحظر القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأحد على المطاعم ومحال الوجبات الجاهزة والمقاهي وشاحنات الطعام ومحال البقالة تقديم القصبات والشوك والملاعق والسكاكين البلاستيكية إلى الزبائن.

وبموجب القانون الجديد سيتعين على شركات الخدمات الغذائية تزويد العملاء بخيارات أخرى مثل القشة المصنوعة من الورق القابل للتحويل إلى سماد أو البلاستيك القابل للتحويل إلى سماد، والشوك والملاعق والسكاكين التي يمكن إعادة استخدامها.

وتمثل خطوة سياتل محاولة أخيرة من جانب السلطات والشركات للتخفيف من تأثير البلاستيك على البيئة وتلوث البحار والمحيطات بالمواد البلاستيكية.

وسيتم تغريم المطاعم أو المحال المخالفة مبلغ 250 دولار في مدينة تضم نحو 5000 مطعم ومحل لخدمات الأكل.

وسياتل تعد من المدن الأميركية الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة، فيما تبحث مدن أخرى بينها نيويورك وسان فرانسيسكو حظر القصبة البلاستيكية أيضا.