مدينة أشباح للبيع في كاليفورنيا

أعلنت شركة عقارات أن عائلة تملك مدينة مهجورة في ولاية كاليفورنيا قررت عرضها للبيع بسعر 925 ألف دولار.

وتقع مدينة سيرو غوردو في مقاطعة لون باين كاليفورنيا قرب الحدود مع ولاية نيفادا.

وكانت المدينة تشتهر بأنها مركز لاستخراج المعادن مثل الفضة والرصاص والزنك في ستينيات وسبعينيات القرن الـ19.

وتضم المدينة 22 مبنى من بينها فندق ونزل والعديد من المنازل على مساحة تقدر بنحو 300 فدان.

ووفقا لشركة بيشوب للعقارات فإن المدينة مملوكة منذ عقود لعائلة لم يتم الإعلان عن اسمها، وأن هذه العائلة قررت أن الوقت حان لبيع المكان.