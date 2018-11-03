إسبانيا.. تفكيك عصابة تزور بطاقات ائتمان

فككت الشرطة الإسبانية السبت عصابة متخصصة في إنتاج بطاقات ائتمان مزورة يقودها جزائري سجن بتهمة المساعدة في تمويل اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت 19 شخصا في مدريد كانوا يصنعون بطاقات ائتمان مزورة بعد جمع بيانات شخصية لمستخدمين عبر "شبكة الإنترنت المظلمة" ونقلها إلى بطاقات أخرى.

وبهذه الطريقة يتمكن المزورون من سحب مبالغ نقدية من آلات الصرف أو شراء سلع من المحلات، بحسب المصدر نفسه.

وزعيم العصابة، وهو جزائري في الـ 49 من العمر لم تكشف هويته، كان يلجأ إلى الأسلوب نفسه للمساعدة في تمويل اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة والتي أوقعت ثلاثة آلاف قتيل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجزائري أدين وأودع السجن في إسبانيا بجريمة تمويل اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، ولكنها لم تكشف عن الفترة التي بقي فيها في السجن قبل أن يفرج عنه.

وأضافت إن أنشطته هذه المرة كانت لصالحه.

وكانت محاكمة جماعية لأفراد يشتبه في تورطهم باعتداءات 11 أيلول/سبتمبر جرت في إسبانيا في 2005.