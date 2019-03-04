مدرب ريال مدريد: اسألوا جوليا روبرتس

قال مدرب ريال مدريد الإسباني سانتياغو سولاري إن النادي "لديه دائما مرشحون أكثر من جوليا روبرتس"، وذلك تعليقا على شائعات تتحدث عن عودة البرتغالي جوزيه مورينهو لتدريب النادي الإسباني.

وعين سولاري مدربا في وقت سابق من هذا العام ويستمر عقده حتى 2021، لكنه خسر مباراتين على ملعبه أمام غريمه التقليدي برشلونة مؤخرا.

وتعقيبا على ذلك، سئل سولاري في مؤتمر صحافي عشية مباراته أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، ما إذا كانت الممثلة جوليا روبرتس ستفضله هو أم مورينهو لتدريب النادي ملكي.

ورد سولاري: "سؤال جيد.. عليكم أن تسألوها".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "صحيح أنه كان لدينا فرص عديدة في المباريات الأخيرة، باستثناء المباراة الأخيرة، وكان يجب علينا أن نستغلها".

وعمل البرتغالي جوزيه مورينهو مديرا فنيا لريال مدريد بين عامي 2010 و 2013.