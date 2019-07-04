مدرب المغرب يعتبر الجزائر الأفضل ويحذر مصر

اعتبر الفرنسي هيرفيه رونار مدرب منتخب المغرب لكرة القدم الخميس، أن منتخب الجزائر هو الأفضل حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، محذرا مصر المضيفة من منافستها في ثمن النهائي جنوب إفريقيا.

وبلغت المنتخبات العربية الثلاثة ثمن النهائي بعد تفوقها بالعلامة الكاملة مع ثلاثة انتصارات وشباك نظيفة في المباريات الثلاث لدور المجموعات: مصر عن المجموعة الأولى، الجزائر عن الثالثة، والمغرب عن الرابعة.

لكن المنتخب الجزائري برز بين الثلاثة، والمنتخبات الـ24 المشاركة عموما، بأداء هجومي سريع ترافقه صلابة دفاعية، ودكة بدلاء قادرة على تعويض اللاعبين الأساسيين والإبقاء على مستوى مشابه، وهو ما ظهر في الجولة الثالثة ضد تنزانيا (3-صفر)، ما دفع العديد من المعلقين للإشادة بالمدرب جمال بلماضي و"الروح" التي بثها في المنتخب الأخضر.

وفي مؤتمر صحفي عشية لقاء المغرب وبنين في الدور ثمن النهائي، قال رونار ردا على سؤال عن الجزائر "أعتقد أن العديد من المراقبين سيوافقوني الرأي. أعتقد أنه حتى الآن المنتخب الجزائري كان أفضل منتخب في هذه البطولة، لاسيما مباراته ضد السنغال" التي انتهت بفوز ثعالب الصحراء 1-صفر في الجولة الثانية، على منتخب هو الأول في القارة وفق تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، ومن المرشحين البارزين للقب.

ورأى رونار أن الجزائر قدمت "أداء قويا وفرضت إيقاعا كبيرا في هذه المباراة. (هو منتخب) يتمتع بالسرعة، بالعفوية، مع لاعبين كبار، مع لاعب من طراز عالمي هو (رياض) محرز، وشبان من أمثال (يوسف) عطال و(اسماعيل) بن ناصر اللذين يقومان بعمل لافت".

ووجه المدرب الفرنسي تحية الى نظيره الجزائري "الذي نجح في إيجاد تركيبة جميلة كهذه، وهو أمر ليس سهلا دائما في الجزائر. تجدر تهنئته".

وردا على سؤال عن احتمال مواجهة الجزائر في المباراة النهائية للبطولة في 19 يوليو، قال رونار "حاليا ما زلنا في ثمن النهائي. لنركز على المباراة التي نخوضها غدا (ضد بنين على ستاد السلام في القاهرة)، وألا نقع ضحية مفاجأة غير سارة، لنقدم أداءنا ونأمل في أن نتأهل إلى ربع النهائي حيث سنواجه مباراة أصعب" ضد الفائز في مباراة السنغال وأوغندا التي حلت ثانية في المجموعة الأولى خلف المنتخب المصري.

ولم يفت رونار في مؤتمره توجيه نصيحة إلى منتخب الفراعنة بالقول "كونوا حذرين مع جنوب إفريقيا، بالنسبة إلينا كانت صعبة جدا"، وذلك في إشارة الى لقاء المنتخبين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، حيث احتاج أسود الأطلس الى هدف في الثواني الأخيرة من مبارك بوصوفة للخروج فائزين 1-صفر على منتخب "بافانا بافانا".

ويلاقي المنتخب المصري جنوب إفريقيا السبت على ستاد القاهرة الدولي.