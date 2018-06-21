مدرب الأرجنتين: أتحمل مسؤولية الخسارة

أقر مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي بأن فريقه كان "محطما نفسيا"، وقال في الوقت ذاته إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة التاريخية أمام كرواتيا.

وأوضح سامباولي في تصريحات عقب المباراة "أنا الشخص الذي يتحمل مسؤولية الهزيمة، كان علي أن أضع خطة لهذه المباراة".

ورفض سامباولي تحميل حارس مرمى منتخب الأرجنتين ويلي كاباييرو مسؤولية الهزيمة لأنه تسبب في الهدف الأول بعد خطأ فادح.

وأضاف "ظننت أننا سنمارس الكثير من الضغط على كرواتيا في منطقتهم لكننا، بعدما سجلوا، تحطمنا نفسيا ولم تكن لدينا أي حجج كروية لتغيير مسار الأحداث".

وكانت الأرجنتين، بطلة كأس العالم مرتين ووصيفة النسخة الماضية، مطالبة بالفوز بعد اكتفائها بالتعادل مع آيسلندا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، لكنها أذلت الخميس على يد كرواتيا بثلاثية نظيفة.

وتعد هذه الهزيمة الأسوأ التي تتعرض لها الأرجنتين في الدور الأول من المونديال منذ 60 عاما بعد تلك التي حصلت في عام 1958 حين خسرت أمام تشيكوسلوفاكيا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وشدد سامباولي "نحتاج إلى الاستفادة من المباراة الأخيرة، يجب أن نقاتل من أجلها والتأهل إلى الدور التالي".

وستتعقد مهمة فريق المدرب خورخي سامباولي بشكل إضافي في حال فوز آيسلندا على نيجيريا الجمعة، لأن المنتخب الإسكندنافي سيرفع رصيده إلى أربع نقاط قبل الجولة الأخيرة ضد كرواتيا، مقابل نقطة للأرجنتين التي تواجه نيجيريا الثلاثاء المقبل.