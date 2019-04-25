تحقيق مع معلق مصري بسبب 'إيحاءات جنسية'

أعلن المجلس الأعلى للإعلام في مصر، فتح تحقيق بخصوص تعليقات الإعلامي الرياضي مدحت شلبي على مباراة ناديي الزمالك وبيراميدز على الهواء مباشرة.

وكان شلبي قد نطق ببعض الإيحاءات الجنسية، عقب تسجيل نادي بيراميدز هدفه الوحيد أمام نادي الزمالك في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وجاء في تعليق شلبي كلمات مثل "زفاف" و"عريس"، و"الشبكة لم تعد عذراء"، و"ليلة الخميس"، ما اعتبرها البعض إيحاءات جنسية مهينة للقلعة البيضاء.

وقال فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، لصحيفة "المصري اليوم" إن المجلس سيتحرك على الفور لاتخاذ قرار بشأن تعليقات شلبي.

يذكر أن بيراميدز تغلب على النادي الأهلي في 18 نيسان/أبريل بهدف وحيد، ما أتاح له تصدر الدوري المصري، مؤقتا، بعد فوزه الأخير على الزمالك.

