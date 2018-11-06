تايلاند.. مخاوف مسلمين إزاء لقاح الحصبة 'وراء تفشي المرض'

تسابق السلطات الصحية في تايلاند الزمن لاحتواء تفشي مرض الحصبة في مقاطعات البلاد الجنوبية حيث سجلت 14 وفاة وأكثر من 1500 إصابة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وينحي المسؤولون باللائمة في تفشي المرض على معدلات التطعيم المنخفضة في الجنوب جراء مفاهيم خاطئة منتشرة بين السكان المسلمين حول طبيعة اللقاح.

ويحظر الإسلام تناول لحم الخنزير وأحيانا تلجأ شركات تصنيع اللقاح لاستخدام مادة الجيلاتين المستخرجة من منتجات الخنزير كمعامل استقرار في اللقاح.

لكن المسؤول الصحي فيتشارن باوان أكد أن تايلاند تستورد لقاحات تطعيم ضد الحصبة لا تحتوي على الجيلاتين المستخرج من الخنازير.

وتمثل حالات الإصابة الأخيرة التي سجلت في المقاطعات الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة، نصف مجموع حالات الإصابة في البلاد منذ مطلع العام الجاري.