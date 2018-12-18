قلق أميركي من تنامي نفوذ حزب الله

أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية المقبلة، وعبر عن مخاوف واشنطن من تنامي نفوذ حزب الله.

وقال المسؤول لرويترز: "نأمل أن تبني الحكومة اللبنانية المقبلة لبنانا مستقرا وآمنا وملتزما بالسلام، ويستجيب لاحتياجات الشعب اللبناني، ويعمل مع الولايات المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وكان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، ما أحيا الآمال بإنهاء أكثر من سبعة أشهر من المشاحنات التي أثرت سلبا على اقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن يحصل حزب الله لأول مرة على ثلاث حقائب وزارية في الحكومة، من بينها وزارة الصحة.

وأفرزت الانتخابات التشريعية، التي جرت في أيار/مايو الماضي، برلمانا يميل لصالح حزب الله الذي فاز مع حلفائه السياسيين بأكثر من 70 مقعدا من أصل 128.

وفقد الزعيم السني سعد الحريري مقاعد أكثر من ثلث نوابه رغم تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة.