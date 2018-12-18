Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

قلق أميركي من تنامي نفوذ حزب الله

مبنى وزارة الخارجية الأميركية

أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية المقبلة، وعبر عن مخاوف واشنطن من تنامي نفوذ حزب الله.

وقال المسؤول لرويترز: "نأمل أن تبني الحكومة اللبنانية المقبلة لبنانا مستقرا وآمنا وملتزما بالسلام، ويستجيب لاحتياجات الشعب اللبناني، ويعمل مع الولايات المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وكان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، ما أحيا الآمال بإنهاء أكثر من سبعة أشهر من المشاحنات التي أثرت سلبا على اقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن يحصل حزب الله لأول مرة على ثلاث حقائب وزارية في الحكومة، من بينها وزارة الصحة.

وأفرزت الانتخابات التشريعية، التي جرت في أيار/مايو الماضي، برلمانا يميل لصالح حزب الله الذي فاز مع حلفائه السياسيين بأكثر من 70 مقعدا من أصل 128.

وفقد الزعيم السني سعد الحريري مقاعد أكثر من ثلث نوابه رغم تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG