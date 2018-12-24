لبنانيون يردون على نجل نائب من حزب الله

"دعنا نذكرك"، ملخص رسالة لبنانيين إلى نجل أحد نواب حزب الله، بعدما شكا السلبيات التي يعانيها بعض أبناء المسؤولين اللبنانيين.
وكان محمد مهدي عمار، نجل النائب علي عمار، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، قد كتب تغريدة على تويتر يشكو فيها الفساد والتمييز الذي يتعرض له بعض أبناء النواب اللبنانيين بحكم انتماءاتهم السياسية.
وكتب عمار قائلا "أنا كابن نائب في حزب الله، قد أكون أكثر من يشعر بآلام وصراخ هؤلاء الواقعين تحت سطوة الفساد، فمنذ أكثر من عام ونصف أحاول التقديم على وظائف ولا أوفق فقط بسبب انتمائي والعقوبات المفروضة، لذلك من الإجحاف القول إن كل أبناء النواب مرفهين، وعامة الشعب يموت جوعا".
لكن لم يمر كثير من الوقت، حتى جاء الرد على عمار، من رواد الشبكات الاجتماعية اللبنانيين، الذين ذكروه بمظاهر الترف الذي يعيشه.
وتداول نشطاء لبنانيون صورا لعمار وهو في لندن، بجانب صورة لسيارته الفارهة وصور لمنزله باهظ الثمن.
تلك الصور كان قد نشرها محمد مهدي عمار على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت قانون عقوبات في تشرين الأول/أكتوبر، على حزب الله اللبناني، يستهدف كل من يمول الحزب، أو يتعامل معه أو يزوده بالأسلحة.