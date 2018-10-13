صلاح لن يلعب في مباراة مصر القادمة

قرر خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري السماح لمحمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنكليزي العودة إلى ناديه وعدم المشاركة في مباراة إي سواتيني (سوازيلاند سابقا) الثلاثاء.

والمباراة هي ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وشارك محمد صلاح لاعبا أساسيا في مباراة الجمعة أمام منتخب إي سواتيني، إلا أنه اشتكى قبل نهاية المباراة بدقائق من إجهاد في العضلة الضامة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان السبت، إنه "تم فحص اللاعب طبيا وإجراء أشعة على موضع الشكوى بعد المباراة، كما تم التواصل بين طبيب المنتخب والجهاز الطبي لنادي ليفربول، حيث تم على ضوء هذه النتائج اتخاذ القرار نظرا لصعوبة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة".

وكان صلاح، قد ساهم بهدف من ركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى، ضمن أربعة أهداف سجلها لاعبو المنتخب المصري مقابل هدف لمنتخب إي سواتيني.