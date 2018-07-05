أصبح الأكثر بحثا على غوغل.. كتاب يقرؤه محمد صلاح؟

"فن اللامبالاة"، كتاب لم يكن مشهورا بالقدر الكافي في العالم العربي، إلا أنه أصبح في غضون ساعات حديث الساعة على الإنترنت.

وبمجرد ما نشر النجم المصري محمد صلاح صورته حاملا الكتاب أصبح "فن اللامبالاة" الخميس الأكثر بحثا على غوغل في مصر.

وكتاب "فن اللامبالاة" للمؤلف الأميركي ورائد الأعمال مارك مانسون، صدر في أيلول/سبتمبر 2016 وقد وصلت نسبة مبيعاته بحلول شباط/فبراير 2018 إلى 2 مليون نسخة.

وينتقد مانسون في هذا الكتاب ثقافة "التفكير الإيجابي" التي روج لها البعض على أنها مفتاح السعادة والثراء داعيا في الوقت نفسه للتحلي بالواقعية وعدم العيش في مثالية زائدة.

وقد حصل الكتاب على تقييم 4،2 من أصل 5 عبر موقع Good reads حيث قيم الكتاب نحو 154 ألف شخص.

يذكر أن مارك مانسون نشر صورة صلاح مع الكتاب على حسابه الشخصي وأرفقها بتعليق "الكثير من الحب، استمتع يا صلاح".