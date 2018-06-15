لماذا طلب كافاني قميص صلاح؟

وأضاف كافاني لـ Ole، "طلبت قميصه كتذكار لأعطيه لأولادي الذين يرونه (صلاح) نجما".

ويظهر صلاح في صورة أخرى محتضنا نجم السيليستي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين مصر والأوروغواي.

وخسر المنتخب المصري أمام الأوروغواي بهدف برأس المدافع خوسيه خيمينز في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ورغم استكمال صلاح لفترة العلاج التي خضع لها عقب إصابته في نهائي أبطال أوروبا، فإن مدرب المنتخب لم يدفع به داخل الملعب.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح مع المنتخب المصري في المباراة القادمة أمام روسيا يوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران.

يذكر أن محمد صلاح حقق موسما استثنائيا مع ناديه ليفربول الإنكليزي، وأحرز لقب هداف الدوري بحصيلة 32 هدف.