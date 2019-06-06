ببغاء يغني لمحمد صلاح.. فيديو

تداول رواد الشبكات الاجتماعية على مدار اليومين الماضيين، مقطع فيديو يظهر فيه ببغاء يغني لنجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.

وقد نشر الفيديو لأول مرة على صفحة "الببغاء الرمادي كيلو" على فيسبوك، في يوم 4 حزيران/يونيو بعد يومين من فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد فاز على فريق توتنهام الإنكليزي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والتي أقيمت في مدريد يوم 1 حزيران/يونيو.

واستطاع صلاح تسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء خلال الدقيقة الثانية من المباراة، بينما أحرز اللاعب أوريغي الهدف الثاني خلال الشوط الثاني.

ويظهر الببغاء "كيلو" في الفيديو وهو يردد أغنية "مو صلاح" الشهيرة، والتي ترددها جماهير ليفربول قبل وخلال مباريات "الرِدز".

وقالت ليندا صاحبة الببغاء، إنها مشجعة كبيرة لليفربول، مضيفة أن "كيلو" سمع أغنية "مو صلاح" وبدأ يرددها خلال أسبوع واحد.

وأضافت ليندا أن "كيلو" يعرف جميع كلمات الأغنية.