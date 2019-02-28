'عرض أطفال'.. إيرانيون يهاجمون ظريف

#كودك_شو، أو عرض أطفال، هكذا وصف إيرانيون استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي عاد إلى عمله مجددا في أقل من يومين.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض استقالة ظريف الثلاثاء، معللا ذلك بقوله "أعتقد أن استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد ونحن لا نوافق عليها."
وقد تقدم نحو 15 نائبا في مجلس الشورى الإيراني، بطلب لاستجواب ظريف بشأن استقالته بعدما رفضها روحاني.
وفي حين توقع البعض أن يتلكأ ظريف في العودة إلى مكتبه، لكنه فاجأ الجميع بظهوره الأربعاء مع وزير الخارجية الأرميني لتوقيع اتفاقيات ثنائية.
وقد استلم ظريف دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق، في خطوة وصفها البعض بمحاولة استرضاء ظريف بعدما تم تجاهل دعوته من جانب خامنئي وروحاني أثناء تواجد الأسد في طهران يوم 25 شباط/فبراير.
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تقول المحللة الإيرانية فرشته غازي، "الاسترضاء مستمر، الضيف غير المرحب به (الأسد) دعا ظريف للسفر إلى سوريا، كما تحدث وزير الخارجية السوري مع ظريف."
وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت صحيفة "قانون" بعد ما نشرت صورة عناق بين المرشد الإيراني والأسد على صفحتها الأولى معلقة عليها "الضيف غير المرحب به"، في إشارة للأسد.
وأطلق المحافظون الإيرانيون هجوما حادا على ظريف عبر الشبكات الاجتماعية واصفين الاستقالة بالعرض الطفولي وذلك تحت وسم #كودك_شو أو عرض الأطفال.
وكان "كودك شو" هو العنوان الذي استخدمته صحيفة "وطن أمروز" المحافظة لوصف استقالة ظريف.
يقول مغرد إيراني، "تقدم استقالتك على إنستغرام، ثم تذهب إلى قصر سعد آباد (حيث تم استقبال الوزير الأرميني)، هل هذه الكاميرا الخفية #عرض_أطفال".
يقول هذا المغرد الإيراني، "اليوم ظريف في استقبال الوزير الأرميني بنفسه، بنفس تعبيراته وابتسامته، لقد استخدم ظريف والحكومة أساليب الأطفال مع الشعب خلال الفترة الأخيرة."
هذا المغرد يعلق على عنوان صحيفة "وطن أمروز" قائلا، "هذا هو عنوان صحيفة وطن أمروز بخصوص استقالة ظريف، وفي نظري فإنه يقول الكثير من الأشياء."
ويسخر هذا المغرد الإيراني من استقالة ظريف قائلا: "حمدا لله أن ظريف قد عاد إلى رشده، الآن سيرتاح الشعب وستنخفض أسعار اللحوم المرتفعة، إن هذه الحكومة أصبحت ملعونة بسب أساليب الأطفال والكذب وعدم التوافق بين أركانها."
مغرد آخر يسخر من ظريف بقوله "جائزة أفضل خدعة تذهب إلى السيد..."، ثم أرفق صورة ظريف مع تغريدته.