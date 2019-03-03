محكمة مصرية تؤيد سجن هشام جنينة

أيدت محكمة جنح استئنافية عسكرية مصرية الأحد الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة، حسب ما أكد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المحامي علي طه "لا زال لدينا فرصة لنقض الحكم (أمام القضاء العسكري) لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولا".

وكان الحكم بحبس جنينة خمس سنوات صدر من محكمة جنح عسكرية (أول درجة) في 24 نيسان/أبريل 2018.

وأوقفت السلطات جنينة في شباط/فبراير 2018 وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة" عقب إجرائه مقابلة مع موقع "هافبوست" عربي - النسخة العربية من الموقع الإخباري الأميركي- أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق "تدين أشخاصا كثيرين".

وكان جنينة مسؤولا في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في آذار/مارس الماضي وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بغالبية ساحقة.

غير أن السلطات أوقفت عنان قبل أن يتمكن من الترشح في كانون الثاني/يناير 2018 وأحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية.

وفرض المدّعي العام العسكري في الشهر نفسه حظر النشر في قضية سامي عنان.

وتم كذلك توقيف الصحافي معتز ودنان الذي أجرى المقابلة مع عنان، في شباط/فبراير 2018 ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيقات حتى الآن.

وأقال السيسي جنينة من منصبه قبل سنتين بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.