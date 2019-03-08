حكم بسجن مدير حملة ترامب السابق

أصدر قاض في محكمة فدرالية بولاية فيرجينا حكما الخميس بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، 47 شهرا ودفع تعويضات قد تصل إلى خمسة وعشرين مليون دولار بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

وهذا الحكم الذي صدر بحق مانافورت، يعتبر أقل بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركية التي كانت اقترحت أن يفرض عليه عقوبة بالسجن بين 19 و24 عاما.

ومن المتوقع أن يواجه مانافورت حكما آخر الأسبوع المقبل أمام محكمة بواشنطن في قضية منفصلة تتعلق بممارسة الضغط السياسي لصالح دولة أجنبية بصفة غير قانونية.