محكمة عراقية توقف أمر العبادي بإقالة الفياض

قررت محكمة القضاء الإداري العراقية الاثنين وقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بإعفاء فالح الفياض من مناصبه مستشارا للأمن الوطني ورئيسا لهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

وتداولت وسائل إعلام محلية صورة ضوئية من قرار المحكمة أشار إلى أن المحكمة قررت وقف تنفيذ قرار العبادي لحين الفصل في دعوى تقدم بها الفياض ضد القرار.

وقالت المحكمة وفق البيان المتداول إن وقف تنفيذ القرار يعود إلى "وجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي".

وأضافت: "ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن تنفيذ القرار المطعون فيه كون المدعي مسؤول عن عدد من الأجهزة الأمنية التي يؤدي ترك المسؤولية فيها إلى عدم استقرار هذه الأجهزة في ظل الظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية".

وكان العبادي أشار في حيثيات قرار الإقالة في 30 آب/أغسطس إلى أن إعفاء الفياض من مناصبه يأتي استنادا إلى "الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وأوضح أن إعفاء الفياض يأتي بالنظر "لانخراطه بمزاولة العمل السياسي والحزبي" وهو ما يتعارض مع "المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".