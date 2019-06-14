محكمة العدل ترفض طلبات الإمارات ضد قطر

رفضت محكمة العدل الدولية الجمعة طلبات الإمارات في قضية خلافها مع قطر.

ودخل البلدان منذ أشهر في معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي أمرت في تموز/يوليو الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين.

وفي الشهر الماضي، اتهمت الإمارات قطر أمام المحكمة الدولية بمفاقمة الأزمة التي أدت إلى قطع العلاقات بينهما.

وبصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية، كانت محكمة لاهاي قد أمرت الإمارات في تموز/يوليو بحماية حقوق المواطنين القطريين بعد تنديد الدوحة بـ"الحصار" المفروض عليها من قبل دول خليجية ومصر.

وتؤكد أبو ظبي أن قطر قدمت وثائق مزورة إلى المحكمة، في حين تتهم الدوحة الإمارات بمنع عودة المواطنين القطريين إلى بلادهم.

وفي حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر واتهمتها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وسط نفي الدوحة ذلك.