ألمانيا.. المحكمة العليا ترفض شكاوى حزب يميني من المهاجرين

رفضت أعلى محكمة ألمانية الثلاثاء شكاوى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف التي يزعم فيها أن قرار المستشارة أنغيلا ميركل في عام 2015 بالسماح لمئات الآلاف من المهاجرين بدخول البلاد يعد انتهاكا للدستور.

وقالت المحكمة الدستورية الفيدرالية إن الشكاوى الثلاث المقدمة من الحزب لا تلبي شروط إجراء جلسة استماع دستورية لأن الحزب "لم يقدم ما يكفي لدعم (زعمه بأن) قرارات الحكومة الفيدرالية بهذا الشأن انتهكت أو هددت حقوقه بشكل مباشر".

وكان الحزب قد قال إن قرار ميركل عدم رفض دخول المهاجرين إلى ألمانيا يشكل "انتهاكا لحق البرلمان في المشاركة وإبداء الرأي وانتهاكا لمبادئ أخرى".

وأشار قرار المحكمة الدستورية أيضا إلى أنه رغم تصريح الحزب بأن البرلمان كان يتعين إدراجه في قائمة عرض مسودة "قانون إدارة الهجرة"، إلا أنه أعلن من ناحية أخرى "عدم استعداده للمشاركة في وضع مشروع قانون بديل".

يذكر أن ألمانيا استضافت 900 ألف طالب لجوء في عام 2015.