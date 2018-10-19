محققون أتراك يفتشون غابة بلغراد بحثا عن خاشقجي

فتش محققون أتراك غابة في اسطنبول في إطار التحقيق باختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية الجمعة.

وأفادت صحيفة "جمهورييت" وشبكة "أن تي في" التركيتان بأن أعمال تفتيش غابة بلغراد في الجانب الأوروبي من اسطنبول بدأت الخميس.

وتبعد الغابة الشاسعة والنائية 15 كلم تقريبا عن مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأصبحت المنطقة هدفا للمحققين بعدما ركزت الشرطة على سيارات غادرت مبنى القنصلية في نفس يوم اختفاء خاشقجي وفق شبكة "أن تي في". ويشتبه في أن إحدى السيارات توجهت إلى الغابة.

وسبق أن قامت الشرطة التركية بعمليتي تفتيش للقنصلية وأخرى استمرت تسع ساعات لمنزل القنصل هذا الأسبوع.

ونفى وزير الخارجية التركي من جهة أخرى أن تكون بلاده قدمت لنظيره الأميركي مايك بومبيو "أي تسجيل صوتي" يوضح مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكان خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست والذي كان ينتقد سلطات بلاده، فقد أثره بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر لإتمام معاملات إدارية.

وتحدثت مصادر تركية ووسائل إعلام موالية للحكومة عن ضلوع الرياض في قتل الصحافي على أيدي فريق من 15 مسؤولا أمنيا سعوديا حضر خصيصا إلى اسطنبول لتنفيذ هذه العملية، وهو ما نفته الرياض بشكل قاطع.