هتلر كان يخطط لتدويل الهولوكوست 

في عام 1944، صدر كتاب مثير للجدل، امتلك أدولف هتلر نسخة منه، يتعلق بتعداد اليهود القاطنين في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

الكتاب الذي أصبح ملكا للأرشيف الوطني بكندا نشره عالم اللغة الألماني هاينس كلوز، ويعطي صورة عن نوايا النازيين في جعل محرقة "هولوكوست" حدثا عالميا وليس على الصعيد الأوروبي فحسب.

ونقلت "إندبندنت" عن أمين الأرشيف الكندي مكاييل كينت أن "الكتاب كان جزءا من مكتبة امتلكها هتلر".

وأضاف المصدر نفسه أن المؤلف يصنف يهود أميركا وكندا على أساس اللغة والعرق والأصل.

ناشر الكتاب هاينس كلوز، عرف خلال الحرب العالمية الثانية بقربه من "الرايخ"، وعمل طوال عقود على استقاء بيانات تعود لفترة الثلاثينيات من القرن الماضي لتأليف الكتاب الذي كان "سيخدم" هتلر ضمن مشروعه الدموي العالمي.

ويعتقد أن يكون هتلر قد أبدى نية في استخدام المعلومات التي استقاها كلوز ضمن خطته التوسعية باتجاه المملكة المتحدة.

شُبه هذا الكتاب النادر بما يُسمى "الكتاب الأسود" الذي كان، بحسب كنت، أشبه بدليل مُشابِه عن سكان، جرى تأليفه في حال تمكًنت ألمانيا الهتلريّة من السيطرة على المملكة المتحدة.

الكتاب بحسب القائم على الأرشيف الكندي يعطي صورة عن العمل الذي قامت به ألمانيا النازية قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية والخاص بجمع المعلومات إلى حين بدء التنفيذ.

وأعرب كنيت عن قناعته بأنّ "ذلك هو جزء من أهوال الحرب العالمية الثانية والـ "هولوكوست"... ويمثل كمية الجهود الفكرية التي بذلها الجناة".

الكتاب بحسب المتحدث نفسه، سيستخدم في بعض الدراسات الرامية لكبح ميول الكراهية التي بدأت تنتشر في أوساط بعض المجتمعات الغربية.