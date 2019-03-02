محرز يحرز ويقود السيتي للصدارة

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل مؤقت بتسجيله هدف الفوز الوحيد على مضيفه بورنموث.

ودخل محرز بديلا للبلجيكي كيفين دي بروين الذي تعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول، لينجح في احراز هدف الفوز في الدقيقة 55.

واعتلى مانشستر سيتي صدارة فرق الدوري الإنكليزي الممتاز بـ71 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الذي سيتمكن من استعادة الصدارة في حال فوزه على إيفرتون الأحد.

وفي مباراة أخرى جرت السبت نجح مانشستر يونايتد في قلب تأخره أمام ساوثهامبتون وفاز عليه (3-2) على ملعب أولد ترافورد، ليحتل المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن آرسنال.