احتجاجات جديدة لـ'السترات الصفراء'

تظاهر آلاف المحتجين من "السترات الصفراء" السبت في باريس فضلا عن تجمعات في مناطق فرنسية أخرى، بعد ثلاثة أشهر على انطلاق هذه الحركة المتواصلة رغم بوادر ملل لدى الرأي العام.

وفي العاصمة الفرنسية، تجمع الآلاف في ساحة بلاس دو ليتوال قبل أن يجوبوا جادة الشانزليزيه ثم يعبروا نهر السين. وسار المحتجون بهدوء مطلقين شعارات مناهضة لقوات الأمن التي واكبت المسيرة.

ومن المرتقب أن تستمر التعبئة في باريس إذ سيتم الأحد إحياء ذكرى مرور ثلاثة أشهر على بدء التظاهرات.

وفي شرق البلاد، عاد المحتجون السبت إلى العديد من المستديرات حيث كانت بدأت التعبئة أواسط تشرين الثاني/نوفمبر. لكن السلطات المحلية أكدت أنها لن تسمح بأي قطع للطرق.

والسبت الماضي، أحصت الحكومة مشاركة نحو 51 ألفا و400 متظاهر في تراجع للتعبئة مقارنة بالأسابيع الفائتة. لكن الحركة رفضت الإقرار بذلك.

وكانت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة قد بدأت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا رفضا للسياسة الاجتماعية للحكومة، ودفعت الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية وإطلاق نقاش وطني كبير.

ويرفض محتجو "السترات الصفراء" السياسة الضريبية والاجتماعية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويطالبون بتعزيز القدرة الشرائية وصولا إلى مناداة بعضهم باستقالته.

ويبدو أن الدعم الشعبي الواسع الذي كانت تلقاه حركة الاحتجاج بدأ يتراجع. فللمرة الأولى، يأمل 56 في المئة من الفرنسيين أن يتوقف التحرك، بحسب استطلاع نشرت نتائجه الأربعاء.