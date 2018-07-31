محاولة لرفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي

طالب محامي القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يُحاكم في تركيا بتهمة القيام بنشاطات "إرهابية"، برفع الإقامة الجبرية عن موكله.

وأكد المحامي جيم هالافورت أنه طعن أمام محكمة تركية في أزمير على حكم بوضعه قيد الإقامة الجبرية، وطلب الإفراج عنه، ورفع حظر السفر المفروض عليه.

وأفادت وثيقة الطعن بأنه رغم خروجه من السجن لا يزال مقيد الحرية وغير قادر على العودة لحياته الطبيعية ومباشرة مهامه الدينية.

وتوقع المحامي أن تفصل المحكمة في طلب الطعن خلال أسبوع.

ووضع القس قيد الإقامة الجبرية الأربعاء الماضي، بعد أن كان مسجونا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 في تركيا، في أعقاب انقلاب فاشل.

وبرانسون متهم بـ"الإرهاب والتجسس" لصالح شبكة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وحزب العمال الكردستاني المحظور، ويواجه السجن لمدة تصل إلى 35 عاما.

وهدد الرئيس دونالد ترامب تركيا الأسبوع الماضي بـ"عقوبات كبيرة" في حال لم تطلق سراحه "على الفور".