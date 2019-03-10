محاولة الانقلاب.. تركيا احتجزت نصف مليون شخص

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، إن عدد الذين تم احتجازهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة منذ العام 2016، بلغ نحو 511 ألف شخص.

وأشار صويلو إلى أن نحو 30 ألف شخص لا يزالون معتقلين بشبهة الانتماء لحركة الخدمة التي يقودها الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، التي تتهمها تركيا بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 2016.

وأضاف الوزير التركي أنه تم فصل نحو 38 ألف موظف من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اعتقال جزء منهم.

وكشفت وزارة العدل التركية سابقا أن عدد الذين أوقفوا منذ تموز/يوليو 2016 على خلفية صلتهم بحركة الخدمة، تجاوز نصف مليون شخص.

وتضمن هذا العدد نحو 2000 معتقل من القصر الذين لم يبلغوا سن 18 عاما.