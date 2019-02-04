'محاولة اغتيال السيسي'.. إحالة ثمانية أشخاص إلى المفتي

أحالت محكمة عسكرية مصرية الاثنين أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي لأخذ الرأي في الحكم بإعدامهم في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف، حسب وسائل إعلام مصرية.

وحددت المحكمة جلسة السادس من آذار/مارس للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهما وأنها اشتملت أيضا على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء.

وعقدت المحكمة العسكرية جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة جنوبي القاهرة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودية السابق جرت في مكة في عام 2014.

وتشير أوراق القضية أيضا، حسب وسائل إعلام مصرية إلى تهم أخرى تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون عدة مرات بجانب هجمات أخرى في نفس المحافظة.

وتعني إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة.