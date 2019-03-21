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محام يطالب بوقف الفنانة شيرين نهائيا

الفنانة شيرين

أرسل المحامي طارق محمود الخميس، إنذارا رسميا إلى نقيب الموسيقيين المصريين طالب فيه بإيقاف المغنية شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيا.

وقال المحامي في دعواه إن شيرين عبد الوهاب "دائمة الإساءة للدولة المصرية والمصريين جميعا، وذلك من خلال حفلاتها الخارجية والداخلية".

وادعى محمود أن شيرين عبد الوهاب قالت أمام الجماهير في دولة البحرين "في مصر اللي يتكلم يتسجن"، وهو الأمر "الذي يمثل إساءة بالغة للدولة المصرية في تلك الظروف التي تواجه فيها البلاد مؤامرات خارجية وداخلية لزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي".

كما طالب المحامي نقابة "الموسيقيين" بإصدار قرار فوري وعاجل "بإيقاف شيرين عن إحياء جميع حفلاتها الداخلية والخارجية وإحالتها للتحقيق للنظر في أمر وقفها عن الغناء نهائيا".

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