محامون جزائريون يحتجون على 'العهدة الخامسة'

نظم محامون وقفة خارج مبنى محكمة جزائرية رافعين شعارات تطالب باحترام الحريات والدستور، ورافضين ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حسب ما ذكر مراسل الحرة الاثنين.

وشهدت الجزائر تظاهرت مؤخرا ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة واعتقلت السلطات نحو 41 شخصا على خلفية هذه التظاهرات.

وفي أول رد رسمي على هذه الاحتجاجات، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الاثنين أن مسألة الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي تظاهر ضدّها "عدد معتبر" من الجزائريين في الأيام الماضية ستحسم في صناديق الاقتراع.

ودعا أويحيى الجزائريين إلى "اليقظة والتخوف من انزلاقات خطيرة"، فيما نزل عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع الجمعة تلبية لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عاماً والذي أضعفته جلطة دماغية في 2013، لولاية خامسة.