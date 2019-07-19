محاكمة أميركي قاتل مع داعش في سوريا

قال مسؤولون أميركيون الخميس إن الولايات المتحدة أعادت إلى أراضيها مواطنا أميركيا من أصول روسية يشتبه في أنه قاتل في صفوف تنظيم داعش بسوريا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الشخص الذي لم يتم تحديد هويته كان قد اعتقل من قبل قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن المتهم تم نقله إلى الولايات المتحدة وسوف تتم محاكمته في وقت لاحق.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعطاء أية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهم التي سيواجهها المقاتل السابق في داعش.

وتواجه دول غربية معضلة التعامل مع المتشددين الذين يتم القبض عليهم في مناطق القتال.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا الحلفاء الأوروبيين إلى استعادة مواطنيها الذين يتم اعتقالهم في سوريا بشبهة القتال مع داعش محذرا من عواقب التردد في ذلك.