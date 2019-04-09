بدأت الثلاثاء في ميونخ محاكمة مواطنة ألمانية منتمية لتنظيم داعش تسببت في موت طفلة أيزيدية تبلغ من العمر خمسة أعوام.

واستطاعت السلطات الألمانية القبض على جنيفير دبليو (27 عاما) خلال العام الماضي أثناء محاولاتها المستميتة للعودة لتنظيم داعش، وخلال بحثها عن عمن يوصلها إلى التنظيم، قام أحد الأشخاص بتسجيل محادثاتها واعترافاتها حول ما فعلته أثناء وجودها مع التنظيم، وأوصل هذه المحادثات للسلطات الرسمية.

ومن بين الاعترافات التي ذكرتها اشتراكها مع شخص في شراء طفلة أيزيدية لتكون عبدة لهما، ولكنها ماتت من العطش والحر.

ولم تبد الداعشية جنيفير دبيلو مشاعر حزن أو ندم خلال قراءة القاضي لائحة التهم الموجهة لها، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وستستكمل المحكمة جلساتها في أيلول/ سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد أم الطفلة الأيزيدية في القضية، إذ كانت الأم أيضا تخدم عند مواطنة ألمانية وزوجها منتمين لداعش أيضا.

وتواجه دبليو حكما بالسجن مدى الحياة في حال ثبوت التهم الموجهة لها.