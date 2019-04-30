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من أميركا

محاكمة أردني هرّب يمنيين إلى أميركا

المواطن الأردني مؤيد الديري

سيخضع الأردني مؤيد الديري للمحاكمة في الولايات المتحدة بعد اعترافه بتهريب يمنيين إلى الأراضي الأميركية عن طريق المكسيك خلال فترة النصف الثاني من عام 2017.

وقالت وزارة العدل في بيان على موقعها الإلكتروني إن الديري الذي يبلغ من العمر 31 عاما اعترف بتآمره لتهريب ستة يمنيين عن طريق مهربين مكسيكيين لقاء مبالغ مادية.

وأشارت إلى أنه كان يقوم بنقلهم من مدينة مونتيري في المكسيك إلى منطقة بيدراس نيغراس تحضيرا لتهريبهم عبر نهر ريو غراندي إلى ولاية تكساس، فضلا عن تزويدهم بقبعات حماية وسترات عاكسة.

والديري ليس مقيما دائما في الولايات المتحدة، لكنه يعيش بشكل دائم في المكسيك.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الديري في شهر أيار/ مايو من عام 2018 في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.

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