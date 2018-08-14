'سورية الديمقراطية' تبحث 'ملف الخدمات' في دمشق

قال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سورية الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سورية الديمقراطية، الثلاثاء إن وفدا من المجلس زار دمشق الأسبوع الماضي لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الحكومة.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن درار القول إن المحادثات تناولت مفهوم الإدارة المحلية وإمكانية المشاركة فيها والنظرة المستقبلية لمفهوم اللامركزية.

وأضاف أن هذه المحادثات تحتاج إلى "كثير من التروي" لاتخاذ قرارات بشأنها.

وقال درار لرويترز إن المجلس يصر على الاحتفاظ بهيكله الحاكم والحكم الذاتي في أي انتخابات مستقبلية.

وقال: "نحن بحاجة للاتفاق على قضايا خدمية أولا ويمكن أن تبعث الثقة بيننا".

وكان وفد من المجلس قد أجرى محادثات مع الحكومة السورية هذا الشهر في زيارته الأولى المعلنة لدمشق. وجاءت بعد أن استعاد النظام السوري مناطق واسعة من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ عام 2011.

واتفق الجانبان في اللقاء الأول على "تشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب".