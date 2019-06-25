محادثات تجارية بين واشنطن وبكين

أجرى كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين محادثات عبر الهاتف قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة شينخوا للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحدث الاثنين مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشن، إذ "تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية".

ووفقا لمسؤول أميركي سيعقد الاجتماع المرتقب بين ترامب وجينبينغ السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

واتفق الرئيسان على الاجتماع بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما الشهر الماضي، والتي تبعها زيادة رسوم جمركية متبادلة بين البلدين على بضائع بقيمة 260 مليار دولار.