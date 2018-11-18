تقرير: محادثات بين مبعوث أميركي وطالبان

أجرى المبعوث الأميركي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد محادثات مع حركة طالبان استمرت ثلاثة أيام في قطر حيث تحتفظ حركة التمرد بمكتب سياسي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وأكد مسؤول في طالبان وشخص آخر قريب من الحركة الأحد أن المحادثات ركزت على تجديد عملية السلام الأفغانية وإنهاء الحرب الدائرة هناك، وفق ما أفادت به الوكالة.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما إن حاكم طالبان السابق في هيرات خيرالله خيرخوا وقائد الجيش السابق في طالبان محمد فاضل حضرا المحادثات.

ونقلت الوكالة عن مسؤول ثالث مطلع على المحادثات قوله إن طالبان ضغطت من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، وتشكيل حكومة مؤقتة وحيادية، وأنها اقترحت عبد الستار سيرات وهو رجل دين طاجيكي، لقيادة تلك الحكومة.

وأضاف المسؤول الذي تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، إن خليل زاد يريد التوصل لتسوية في غضون ستة أشهر، وهي فترة قالت طالبان إنها قصيرة للغاية. كما قدم خليل زاد اقتراحا لوقف إطلاق النار لكن طالبان رفضته، وفقا للمسؤول.

وتابع أنه لم يتم الاتفاق على إطلاق سراح أي سجناء أو فتح مكتب لطالبان أو رفع حظر السفر المفروض على قادة الحركة.

بعد 17 عاما من الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة وأنهت حكم طالبان، سيطر المسلحون على ما يقرب من نصف مساحة أفغانستان فضلا عن أنهم ينفذون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن المحلية ومسؤولين حكوميين.

ويقوم خليل زاد بجولة في المنطقة والتقى بالرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد.