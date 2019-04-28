مجوهرات لمنع الحمل

كشفت دراسة نشرت في "جورنال أوف كونترولد ريليز" عن ابتكار رقع لاصقة مصغرة، تمكن باحثون من تطويرها، قادرة على منع الحمل لمدة تصل أسبوعا.

ولا يتجاوز حجم اللاصقات المطورة مساحة قاعدة قرط الأذن، ما جعل الباحثون يفكرون في دمجها بالمجوهرات.

وطعمت هذه الرقع اللاصقة بموانع حمل هرمونية.

"اكتشفنا أن الجرعة اللازمة من هرمون منع الحمل منخفضة جدا"، يقول البروفيسور مارك بروسنيتز، المشرف على الدراسة، وهو رئيس مركز تطوير الدواء في جامعة ولاية جورجيا التقنية.

ورغم أن الفكرة تبدو جيدة وغير اعتيادية، إلا أن بعض الخبراء لا زالوا بحاجة للتوثق من فاعليتها على الإنسان.

وانتقدت البروفيسورة لويس سالامونسن، من معهد هدسون للبحث الطبي في أستراليا، الفكرة معللة ذلك بأن عملية الامتصاص الدوائي للهرمونات "تتطلب تلامساً كاملاً بين الرقعة اللاصقة والبشرة".

ورغم الانتقاد، يؤكد القائمون على الدراسة فعالية رقعة منع الحمل اللاصقة حتى لو تم ارتداءها لمدة 16 ساعة باليوم وخلعها لمدة 8 ساعات خلال النوم ليلاً.