مجموعة السبع تنتقد روسيا

دعت مجموعة السبع الجمعة روسيا إلى إطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا محتجزين مع سفنهم الثلاث إثر مواجهة بين البلدين في بحر آزوف، وطلبت من موسكو "الامتناع عن عرقلة" حركة الملاحة في مضيق كيرتش، الذي يعتبر ممرا دوليا.

واعتبر بيان للمجموعة التي تضم اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي أن "لا شيء يبرر استخدام روسيا للقوة العسكرية ضد السفن البحرية الأوكرانية".

وتابع البيان الذي صدر في أوتاوا حيث عقد اجتماع مجموعة السبع على مستوى وزراء الخارجية "نعرب عن عميق قلقنا بشأن التصرفات الروسية ضد أوكرانيا في مضيق كيرتش والمياه المجاورة، ما أدى إلى تفاقم الوضع بشكل خطير".

وأضاف البيان "نوجه نداء عاجلا ندعو فيه إلى ضبط النفس والتقيد بالقوانين الدولية والعمل على تجنب أي تصعيد جديد"، مطالبا روسيا "بإعادة السفن الأوكرانية والإفراج عن طواقمها والامتناع عن عرقلة حركة الملاحة في مضيق كيرتش".

وكانت حدة التوتر تصاعدت بين روسيا وأوكرانيا إثر قيام البحرية الروسية باعتراض ثلاث سفن حربية أوكرانية قبالة القرم، ما دفع الرئيس الأوكراني إلى التحذير من "خطر حرب شاملة" مع روسيا.

وكرر وزراء خارجية مجموعة السبع تأكيدهم بأنهم "لن يعترفوا أبدا بالضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبل روسيا" عام 2014.

وأوقع النزاع المسلح القائم في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا، أكثر من 10 آلاف قتيل منذ اندلاعه عام 2014.