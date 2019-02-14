مجلس الشيوخ يقر وليام بار وزيرا للعدل

أقر مجلس الشيوخ الخميس تعيين وليام بار وزيرا للعدل بعد أن اختاره الرئيس دونالد ترامب ليخلف جيف سيشنز.

ويعود بار إلى الوزارة التي شغل فيها المنصب ذاته بين عامي 1991 و1993، ليحل محل سيشنز الذي أقاله ترامب العام الماضي.

وعارض الديمقراطيون إلى حد كبير تعيين بار قائلين إنهم يريدون التزاما أقوى من جانبه بالإفراج الكامل عن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر النهائي.

وقال بار إنه سيسمح بالكشف عن أكبر جزء يمكنه من التقرير في ظل القانون.

وأشار معارضون إلى مذكرة كتبها بار إلى وزارة العدل قبل اختياره انتقد فيها تحقيق مولر بسبب الطريقة التي يبحث بها ما إذا كان ترامب قد أعاق عمل العدالة.