الإغلاق الحكومي.. تصويت في مجلس الشيوخ

اتفق زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي على التصويت الخميس على اقتراحات متضاربة لإنهاء الإغلاق الحكومة الذي دخل شهره الثاني، لكن الفرص ضئيلة بأن تتمكن هذه الاقتراحات من إعادة فتح الوكالات الحكومية.

وأعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزعيم الديموقراطيين تشاك شومر عن اتفاق الثلاثاء من أجل إجراء جولات تصويت تجريبية.

والتصويت الأول سيكون حول اقتراح قانون لتأمين التمويل لكل الفروع المغلقة في الحكومة حتى أيلول/سبتمبر، بما في ذلك مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.

أما التصويت الثاني فسيكون هدفه سد الفجوة عبر اقتراح لتمويل الحكومة حتى الثامن من شباط/فبراير من أجل إفساح المجال لإجراء نقاش حول أمن الحدود والهجرة، وتفادي تأجيل خطاب ترامب حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس.

ويتطلب كل اقتراح قانون 60 صوتا للمرور في المجلس المكون من 100 مقعد، وهي عتبة عالية بالنظر إلى الانقسام الحزبي الحاد وتبادل الاتهامات حول مسؤولية الإغلاق.

وقال مساعد لنائب جمهوري في المجلس لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من غير المرجح أن يصوت الجمهوريون على التمويل المؤقت للميزانية، وحتى لو فعلوا فإن الرئيس لن يوقعها.

لكن زعيم الديمقراطيين قال إن التصويت "قد يخرجنا من المستنقع الذي نحن فيه"، مشجعا الجمهوريين بشكل خاص على دعم اقتراح سد الفجوة لفتح الحكومة بشكل مؤقت.

وقال "سوف يسمح لنا ذلك لاحقا بالنقاش من دون احتجاز رهائن ومن دون نوبات غضب (...) حول كيفية تحقيق الأمن على الحدود بالطريقة الأفضل".