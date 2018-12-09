القمة الخليجية تنطلق وأمير قطر يتغيب

يغيب أمير قطر تميم بن حمد عن المشاركة في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد الأحد في الرياض، رغم دعوة تلقاها من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأوفدت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي للمشاركة في القمة، وهو ما أثار انتقادات من المعسكر الخليجي الذي يقاطع الدوحة.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد إنه "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم جماعات متطرفة وهو ما تنفيه الأخيرة.

تحديث (11:10 تغ)

يعقد مجلس التعاون الخليجي الأحد في الرياض قمته السنوية في وقت تشهد فيه المنطقة عدة أزمات أبرزها الخلاف المستمر مع قطر والحرب في اليمن والأزمة التي واجهتها السعودية على خلفية مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي.

ومن المتوقع أن تركز الدورة الـ39 للقمة التي تستمر ليوم واحد على القضايا الأمنية بما في ذلك الحرب في اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني أن العلاقات مع إيران ستكون واحدة من القضايا التي سيبحثها قادة دول المجلس خاصة بعد إعادة تطبيق العقوبات الأميركية على طهران.

ويبدو الانقسام جليا في المجلس، بين الدول التي تتبع سياسة متشددة ضد طهران كالرياض وأبوظبي والمنامة، وتلك التي تقيم علاقات مع طهران مثل مسقط والكويت. وتسعى الدوحة أيضا إلى تعزيز علاقاتها بشكل أكبر مع طهران.

ومع أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة، إلا أنه لم يؤكد مشاركته.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن "قطر حرقت جميع سفن العودة، ولم يعد لديها أي سفينة من جهتها يمكن أن تعيدها إلى المجلس".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. وتنفي قطر هذه الاتهامات. لكن النزاع مستمر منذ 18 شهرا ولم تظهر مؤشرات إلى قرب تسويته. وأعلنت قطر الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2019.

وتأتي القمة الخليجية بينما يواصل وفدا الحكومة اليمنية وخصومهم الحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل للنزاع الذي أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة.

وتقود السعودية بمشاركة الإمارات تحالفا عسكريا في البلاد دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. وكانت قطر عضوا في التحالف قبل أن تنسحب منه.

وتأتي القمة مجلس التعاون أيضا بينما تتعرض السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان لضغوط دولية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج تأسس في عام 1980، ويضم المجلس كلا من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت.