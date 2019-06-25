تنديد أممي بمهاجمة ناقلات النفط في الخليج

دعا مجلس الأمن الدولي الاثنين إلى الحوار لمعالجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنهاء التوترات في الخليج.

وجاء في بيان صحفي صدر بالإجماع: "يحض أعضاء المجلس على معالجة الخلافات بطريقة سلمية ومن خلال الحوار".

وندد مجلس الأمن بالهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، قائلا إنها تهديد لإمدادات النفط العالمية وكذلك السلام والأمن الدوليين.

ومن دون أن يشر إلى إيران بالتحديد، دعا جميع الأطراف إلى "التراجع عن المواجهات العسكرية التي يُخشى اندلاعها".

ودعا المجلس أيضا جميع الأطراف المعنية وجميع دول المنطقة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ الإجراءات والعمل على الحد من التصعيد والتوتر".

وخلال اجتماع للمجلس استمر ساعتين الاثنين، قدمت الولايات المتحدة أدلة على وقوف إيران وراء الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في بحر عُمان.

قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بالوكالة جوناثان كوهين: "إن الجهة الحكومية الوحيدة التي تمتلك القدرات والدافع لتنفيذ هذه الهجمات هي إيران".

وجاء البيان بعد ساعة من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران استهدفت مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي وثمانية من القادة الإيرانيين.