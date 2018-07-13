مجلس الأمن يحظر بيع الأسلحة إلى جنوب السودان

حظر مجلس الأمن الدولي الجمعة بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب بعد فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة في إنهاء نحو خمس سنوات من الحرب.

وتبنى المجلس القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بدعم من تسع دول وامتناع روسيا والصين وأربع دول أخرى عن التصويت.

وبذلت الولايات المتحدة جهودا حثيثة للحصول على الأصوات لفرض حظر الأسلحة بعد أن فشلت في 2016 بإقناع المجلس بدعم هذا الإجراء ووقف تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي للمجلس إن دعم حظر الأسلحة سيبعث رسالة إلى قادة جنوب السودان بأننا "سئمنا من التأجيلات والمماطلات".

وصرحت أمام المجلس قبل التصويت أن "هذه هي الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لقتل الآباء أمام زوجاتهم وأطفالهم والاستيلاء على قوافل المساعدات الغذائية أو مهاجمة النساء والفتيات".

ويتطلب تبني أي مشروع قرار موافقة تسعة أعضاء وعدم التصويت بالفيتو في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.