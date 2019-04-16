مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن ليبيا

يبحث مجلس الأمن الثلاثاء مشروع قرار يدعو كل الأطراف الليبيين إلى وقف فوري للأعمال القتالية في طرابلس.

ويدعو المشروع الأطراف المتحاربة إلى التزام وقف لإطلاق النار، والانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل الى وقف شامل للأعمال القتالية في كل أنحاء البلاد.

وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن بريطانيا وزعت مساء الإثنين مشروع قرار من خمس فقرات ينص على البنود التالية:

- وقف كل الأطراف الأعمال القتالية بشكل فوري وكامل.

- العودة إلى التزام العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل مضامينها، بما فيها الحوار السياسي.

- دعم المبعوث الخاص الى ليبيا غسان سلامة.

- دعوة الدول إلى استخدام نفوذها لدى الأطراف الليبيين لضمان التزامهم مضامين القرار.

- دعوة الأطراف الليبيين إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها داخل ليبيا، من دون عراقيل.

وتوقع ديبلوماسيون أن يبدأ أعضاء مجلس الأمن بحث مشروع القرار بشكل عملي خلال ساعات قليلة.