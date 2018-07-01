مجرم فرنسي يهرب من السجن بطائرة مروحية

تمكن رجل العصابات الفرنسي المعروف رضوان فايد الأحد من الهروب من السجن بمساعدة رجال مدججين بالسلاح ولاذ بالفرار في طائرة هليكوبتر هبطت في فناء السجن.

ووفقا لوزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه فإن "مسلحين قفزا من الطائرة لإخراج فايد من قاعة الزوار، حيث كان يلتقي مع أحد أشقائه قبل الفرار في المروحية، وظل مسلح ثالث في الطائرة مع الطيار الذي كان محتجزا كرهينة".

وأضافت أن عملية الهروب كانت "مثيرة"، مضيفة "لقد كانت هناك وحدة كوماندوس معدة بشكل جيد جيدا، وربما استخدمت طائرات بلا طيار لمراقبة المنطقة قبل هذه العملية".

ولم يصب أحد خلال عملية الهروب، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال شقيق فايد، وبعدها تم إطلاق سراح الطيار وعُثر على الطائرة والسيارة التي استخدمت في الهروب شمالي باريس، وكانتا محترقتين.

وكان فايد يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما في سجن جنوبي باريس بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية عام 2010 في عملية سرقة فاشلة.

وفايد أحد أشهر رجال العصابات في فرنسا وله تاريخ طويل في عالم الإجرام ويقول إنه استلهمه من أفلام شهيرة في هوليوود.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهرب فيها فايد من السجن، ففي عام 2013 احتجز رجل العصابات أربعة حراس رهائن قبل أن يستخدم الديناميت لتفجير طريق للخروج والفرار بسيارة كانت تنتظره.

وظل بعدها هاربا ستة أسابيع وغير شكله قبل أن تقبض عليه الشرطة في فندق مع أحد شركائه.

وبعد أن قضى 10 سنوات في السجن تم الإفراج عنه بشروط في 2009 بعد أن أقنع ضباط المراقبة بأنه تغير.

وزادت شهرته منذ ذلك الحين بعد ظهوره في عدة برامج تلفزيونية وإصداره كتبا تحكي عن تاريخه وتحوله إلى مجرم في ضواحي باريس.